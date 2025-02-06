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Визначився наступний суперник Сідея в UFC

Олександр Булава — 6 лютого 2025, 20:38
Визначився наступний суперник Сідея в UFC
Сергій Сідей
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Український боєць найлегшої ваги Сергій Сідей проведе свій третій бій в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC).

Про це повідомив журналіст Нолан Кінг.

Його суперником стане Кемерон Смазерман (12-4). Бій відбудеться 3 травня.

Українець отримав контракт з UFC після перемоги у претендентській серії Дейни Вайта у вересні 2023 року. У своєму дебютному поєдинку Сідей програв рішенням суддів Рамону Таверасу, а у другому поєдинку він переміг Гарретта Армфілда.

Нагадаємо, що Сідей залишив Україну в підлітковому віці. У Канаді він почав активно займатися змішаними єдиноборствами.

UFC Сергій Сідей

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