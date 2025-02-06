Визначився наступний суперник Сідея в UFC

Український боєць найлегшої ваги Сергій Сідей проведе свій третій бій в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC).

Про це повідомив журналіст Нолан Кінг.

Його суперником стане Кемерон Смазерман (12-4). Бій відбудеться 3 травня.

Українець отримав контракт з UFC після перемоги у претендентській серії Дейни Вайта у вересні 2023 року. У своєму дебютному поєдинку Сідей програв рішенням суддів Рамону Таверасу, а у другому поєдинку він переміг Гарретта Армфілда.

Serhiy Sidey (11-2) vs. Cameron Smotherman (12-4) is set for the #UFC event on May 3, multiple sources say. Story headed to @MMAJunkie. pic.twitter.com/D1kFCk6n4L — Nolan King (@mma_kings) February 6, 2025

Нагадаємо, що Сідей залишив Україну в підлітковому віці. У Канаді він почав активно займатися змішаними єдиноборствами.