Визначився наступний суперник Сідея в UFC
Сергій Сідей
Український боєць найлегшої ваги Сергій Сідей проведе свій третій бій в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC).
Про це повідомив журналіст Нолан Кінг.
Його суперником стане Кемерон Смазерман (12-4). Бій відбудеться 3 травня.
Українець отримав контракт з UFC після перемоги у претендентській серії Дейни Вайта у вересні 2023 року. У своєму дебютному поєдинку Сідей програв рішенням суддів Рамону Таверасу, а у другому поєдинку він переміг Гарретта Армфілда.
Нагадаємо, що Сідей залишив Україну в підлітковому віці. У Канаді він почав активно займатися змішаними єдиноборствами.