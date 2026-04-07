Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Чухаджян назвав п'ятірку найкращих українських боксерів сучасності

Софія Кулай — 7 квітня 2026, 08:42
Карен Чухаджян
instagram.com/karen_chukhadzhian

Інтернаціональний чемпіон IBF та WBO у напівсередній вазі Карен Чухаджян (25-3, 14 КО) склав свою п'ятірку найкращих українських боксерів на зараз.

Нею він поділився для Dream Bigger Podcast.

Боєць не оминув увагою колишнього абсолютного чемпіона світу у гевівейті Олександра Усика. Також він додав до цієї когорти менш іменитих боксерів із України.

"Об'єктивно, Усик. Дерев'янченко – у нього багато топових поєдинків. Це дуже крутий боксер. Богачук на слуху. Нехай буде Заморило – він нещодавно, кілька днів тому, став чемпіоном світу серед молоді WBO. Непоганий дебют був у Айдера Абдураімова. Ось п'ятірка", – сказав Чухаджян.

Нагадаємо, команда Чухаджяна виграла промоутерські торги на елімінатор IBF з ірландцем Педді Донованом. Поєдинок відбудеться 15 травня у німецькому Мангаймі у рамках вечора боксу від Ringside Zone.

Востаннє українець виходив на ринг у жовтні 2025-го, коли у другому раунді "закрив" аргентинця Жоеля Мафауда у латвійській Ризі. Наприкінці 2025 року Карен підійнявся на друге місце рейтингу Світової боксерської організації (WBO).

Раніше промоутер Олександр Красюк назвав наступного чемпіона світу від України.

Сергій Дерев'янченко Олександр Усик Карен Чухаджян Сергій Богачук Айдер Абдураімов

Останні новини