Чухаджян назвав п'ятірку найкращих українських боксерів сучасності

Інтернаціональний чемпіон IBF та WBO у напівсередній вазі Карен Чухаджян (25-3, 14 КО) склав свою п'ятірку найкращих українських боксерів на зараз.

Нею він поділився для Dream Bigger Podcast.

Боєць не оминув увагою колишнього абсолютного чемпіона світу у гевівейті Олександра Усика. Також він додав до цієї когорти менш іменитих боксерів із України.

"Об'єктивно, Усик. Дерев'янченко – у нього багато топових поєдинків. Це дуже крутий боксер. Богачук на слуху. Нехай буде Заморило – він нещодавно, кілька днів тому, став чемпіоном світу серед молоді WBO. Непоганий дебют був у Айдера Абдураімова. Ось п'ятірка", – сказав Чухаджян.

Нагадаємо, команда Чухаджяна виграла промоутерські торги на елімінатор IBF з ірландцем Педді Донованом. Поєдинок відбудеться 15 травня у німецькому Мангаймі у рамках вечора боксу від Ringside Zone.

Востаннє українець виходив на ринг у жовтні 2025-го, коли у другому раунді "закрив" аргентинця Жоеля Мафауда у латвійській Ризі. Наприкінці 2025 року Карен підійнявся на друге місце рейтингу Світової боксерської організації (WBO).

