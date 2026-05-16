Британський тренер розхвалив Чухаджяна після бою з Донованом

Олександр Булава — 16 травня 2026, 19:20
Карен Чухаджян
Інстаграм/karen_chukhadzhian

Енді Лі, тренер ірландського боксера Педді Донована (15−2, 11 КО), високо оцінив рівень українця Карена Чухаджяна (26−4, 14 КО).

Про це він розповів у коментарі Pro Boxing Fans.

"Педді показав дуже зрілий виступ. На мій погляд, удари були ідеальними. Чухаджян — боєць світового класу, і Педді піде на користь те, що він провів із ним 12 раундів. Я в захваті. Мало хто може вийти і зробити таке. І єдиний мій боєць, який спадає на думку, це Тайсон Ф'юрі. Здавалося, що судді могли прийняти погане рішення, але в підсумку ми перемогли. Вони все правильно підрахували", – сказав він.

Також тренер розкрив план на бій свого підопічного.

"План полягав у тому, щоб боксувати на початку, а потім скористатися своїм шансом, коли з'явиться можливість. Але Чухаджян – міцний хлопець, він продовжував іти вперед.

Тиск був великий. Я просто говорив, що потрібно контролювати його рукою, скорочувати дистанцію, збивати його ритм. І він виконав усе це", – сказав Лі.

Нагадаємо, що ірландець переміг Чухаджяна рішенням більшості суддів – 115:111, 113:113, 114:112. Під час поєдинку Карен двічі побував у нокдауні.

Після перемоги над Чухаджяном Донован став обов'язковим претендентом на титул IBF у напівсередній вазі, яким володіє Льюїс Крокер із Північної Ірландії.

