Чухаджян оцінив рівень наступного суперника

Інтернаціональний чемпіон IBF та WBO у напівсередній вазі Карен Чухаджян (25-3, 14 КО) розповів про підготовку до бою проти Педді Донована (14-2, 11 КО).

"Мені здається, щоб бути топом, треба бути чемпіоном світу. Хоча з іншого боку, я вважаю Деревʼянченко топом, так він чемпіоном світу не був тоді, але провів багато топових боїв. Скажімо так, Донован – навколо топ", – сказав боксер.

Підготовка до бою у Чухаджяна починається за шість тижнів до поєдинку.

"В моменті, коли починаються спаринги й, в принципі, робота на лапах, на снарядах, коли ми вже знаємо суперника. Ми починаємо підлаштовуватись під нього, відпрацьовувати комбінації, які будуть проходити проти цього суперника, підбирати партнерів під нього, які будуть схожі за стилем або за антропометрією. Так, в принципі, і починаємо.

Коротше кажучи, за шість тижнів десь. У нас цілими днями на телевізорі в залі бої Педді Донована. Тренер їх вивчає, дивиться. Тільки ми почули це прізвище, відразу почалась підготовка під нього", – розповів Чухаджян.