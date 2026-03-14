Красюк назвав наступного чемпіона світу від України

Олександр Булава — 14 березня 2026, 21:57
Красюк назвав наступного чемпіона світу від України
Олександр Красюк

Промоутер Олександр Красюк вважає, що наступним чемпіоном світу від України можуть стати Ярослав Харциз або Карен Чухаджян.

Про це він розповів в інтерв'ю на ютуб-каналі ТАЙК МАЙСОН.

"Хто стане 14-м чемпіоном світу з боксу в історії нашої країни? Мабуть, Ярик Харциз найближчий. Він уже багато боїв провів, і зараз у нього почнеться нова епоха виходу на рівень.

Стане. Тут же питання не в тому, що поб'ється за титул чемпіона світу, а саме стане. І це ключове, тому що поб'ється за титул чемпіона світу у нас ще кілька людей найближчим часом", – сказав промоутер.

Красюк також виділив Карена Чухаджяна, який незабаром повернеться на ринг.

"Зачекайте, ми ж не врахували цього… З голови вилетіло. У Німеччині зараз повинен у Matchroom битися за челленджера. Карен Чухаджян. Зараз, напевно, він ближче", – сказав Красюк.

Нагадаємо, володар поясів WBO International та IBF International у напівсередній вазі Карен Чухаджян проведе бій проти ірландця Педді Донована. Переможець стане претендентом на бій за пояс IBF, яким володіє Льюїс Крокер.

Олександр Красюк Карен Чухаджян

Олександр Красюк

Красюк назвав ідеального суперника для камбеку Володимира Кличка в бокс
Цей тигр завжди готовий: Красюк анонсував наступний бій Берінчика
Не може бути повністю об'єктивним щодо себе: Красюк застеріг Усика від помилки наприкінці кар'єри
Це цугцванг: Красюк на прикладі піраміди висловився про наступний бій Усика
Красюк – про поразку Гвоздика: Прийшов той момент, коли Олександру треба зробити дуже зважене рішення

