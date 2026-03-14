Красюк назвав наступного чемпіона світу від України
Промоутер Олександр Красюк вважає, що наступним чемпіоном світу від України можуть стати Ярослав Харциз або Карен Чухаджян.
Про це він розповів в інтерв'ю на ютуб-каналі ТАЙК МАЙСОН.
"Хто стане 14-м чемпіоном світу з боксу в історії нашої країни? Мабуть, Ярик Харциз найближчий. Він уже багато боїв провів, і зараз у нього почнеться нова епоха виходу на рівень.
Стане. Тут же питання не в тому, що поб'ється за титул чемпіона світу, а саме стане. І це ключове, тому що поб'ється за титул чемпіона світу у нас ще кілька людей найближчим часом", – сказав промоутер.
Красюк також виділив Карена Чухаджяна, який незабаром повернеться на ринг.
"Зачекайте, ми ж не врахували цього… З голови вилетіло. У Німеччині зараз повинен у Matchroom битися за челленджера. Карен Чухаджян. Зараз, напевно, він ближче", – сказав Красюк.
Нагадаємо, володар поясів WBO International та IBF International у напівсередній вазі Карен Чухаджян проведе бій проти ірландця Педді Донована. Переможець стане претендентом на бій за пояс IBF, яким володіє Льюїс Крокер.