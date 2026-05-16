Донован високо оцінив Чухаджяна після претендентського бою

Ірландський боксер Педді Донован (15-2, 11 КО) висловився про українця Карена Чухаджяна (26-4, 14 КО), якого переміг у претендентському поєдинку за версією IBF у напівсередній вазі (до 66,7 кг).

Слова 27-річного спортсмена цитує BoxingScene.

Донован високо оцінив рівень українського боксера, назвавши його одним із найкращих у світі.

"Карен Чухаджян – один із найкращих бійців у світі, і ми це знали. Тепер настала черга трилогії, нумо, Льюїсе Крокере. Ми повернулися", – сказав Донован.

Нагадаємо, що ірландець переміг Чухаджяна рішенням більшості суддів – 115:111, 113:113, 114:112. Під час поєдинку Карен двічі побував у нокдауні.

Після перемоги над Чухаджяном Донован став обов'язковим претендентом на титул IBF у напівсередній вазі, яким володіє Льюїс Крокер із Північної Ірландії.