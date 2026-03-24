Команда Чухаджяна виграли промоутерські торги на бій з Донованом

Команда українського боксера Карена Чухаджяна (26-3, 14 КО) виграла промоутерські торги на бій-елімінатор IBF з ірландцем Педді Донованом (14-2, 11 КО).

Про це повідомляє LuckyPunch.

Латвійська компанія EMX Sports, очолювана менеджером боксера Максимом Міхальовим, здобула перемогу на торгах по елімінаторному бою IBF зі ставкою в 311 тисяч доларів. Matchroom Boxing, які представляють Донована, поставили 200 тисяч доларів.

Гонорар згідно з рішенням IBF буде розподілений 60% на 40% на користь британця.

Поєдинок пройде 15 травня у німецькому Мангаймі в межах вечора боксу від німецької компанії Ringside Zone.

Нагадаємо, востаннє Чухаджян виходив на ринг у жовтні 2025-го, коли у другому раунді "закрив" аргентинця Жоеля Мафауда у латвійській Ризі. Карен оформив свою другу поспіль звитягу у професіоналах.

Наприкінці минулого року Карен підійнявся на друге місце рейтингу Світової боксерської організації (WBO).