Чухаджян нокаутував Мафауада в другому раунді

Олександр Булава — 11 жовтня 2025, 22:59
Карен Чухаджян
instagram.com/karen_chukhadzhyan

Український боксер Карен Чухаджян (26-4, 13 КО) достроково переміг аргентинця Хоеля Маркоса Мафауада (13-2, 5 КО) на вечорі боксу у Ризі.

Бій завершився у другому раунді. Українець провів серію ударів, після якої суперник опинився на канвасі. Аргентинець довго підіймався і у підсумку рефері вирішив зупинити бій.

Чухаджян захистив титул WBO International та завоював пояс IBF International у напівсередній вазі.

Нагадаємо, у попередньому своєму поєдинку український боксер переміг аргентинця Крістіана Хав’єра Аялу (13-3-1, 4 КО) та здобув титул WBO International.

Карен Чухаджян

Карен Чухаджян

