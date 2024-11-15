Маю надію, що він тебе нокаутує: Де Ла Хойя поділився очікуваннями від поєдинку Тайсон – Пол

Голова Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя незадоволений тим, що Джейк Пол (10-1, 7 КО) вирішив провести бій з 58-річним Майком Тайсоном (50-6, 44 КО). Колишній боксер сподівається на перемогу "Залізного майка".

Про це він заявив у себе в Instagram.

"Усього кілька років у боксі, і ти вже виходиш у ринг битися за величезні гроші з самим Майком Тайсоном. Але ти б'єшся з ним, коли йому вже стукнуло 60 років. Хлопче, це ж серйозна хр**ь! Адже ти можеш реально покалічити його. Адже він уже старий. Джейку, цей бій не додасть плюсів твоєму резюме. Я повторюю це вже багато років. Якщо хочеш, щоб тебе сприймали у боксі, то тобі потрібно змінити напрямок, піти іншим шляхом. Звичайно, я дивитимуся бій. І сподіваюся, що Майк зловить тебе своїм лівим аперкотом і вирубить", – сказав Де Ла Хойя.

Нагадаємо, в кінці процедури зважування між Майком та Джейком стався скандал. Тайсон раптово завдав ляпаса своєму супернику. Пол образився за цей вчинок на колишнього чемпіона світу. Зазначимо, що "Залізний Майк" виявився трохи важчим за Пола.

Бій 58-річного Тайсона з 27-річним Полом відбудеться 15 листопада в Арлінгтоні, США. Нагадаємо, спершу поєдинок був запланований на 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

Поєдинок між боксерами буде восьмираундовим. Результат буде зарахований у професійному рекорді обох бійців.

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.