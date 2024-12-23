Де Ла Хойя: Усик заслужив на такий результат

Голова Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя висловився про другий бій Усик – Ф'юрі. Він вважає, що британець не показав чогось особливого, тому українець заслужив на перемогу.

Його слова цитує SecondsOUT.

"Думаю, Усик забрав перемогу у другій половині бою. Він вийшов сильним у другій половині. Я не бачив, щоб Тайсон використовував стільки джебів або використовував дистанцію. Ми бачили результат і Усик заслужив це.

Я не думаю, що побачив від Ф'юрі щось відмінне від першого бою. Я бачив Тайсона втомленим. Це свідчить про здібності Усика в рингу. Треба почати усе заново.

Чи можуть Усика перемогти? Ми всі зазнаємо поразок, так чи інакше", – сказав Оскар.

Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Українець свою перемогу присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в гевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа.

Дюбуа після бою піднявся на ринг і запропонував Усику провести реванш – українець погодився.