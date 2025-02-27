Його сила відіграє вирішальну роль: Де Ла Хойя – про бій Кроуфорда з Канело

Голова Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя вважає мексиканця Сауля Альвареса (62-2-2, 39 KO) фаворитом у протистоянні з американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО).

Цитує промоутера Boxing News 24

"Дивіться, якщо порівнювати боксера з боксером і їхній талант, то, звичайно, Кроуфорд більш хитрий боксер, але Канело має розмір, має силу, і, як сказав [Боб] Арум: він просто розчавить його.

Це буде важкий бій, але стилістично, я маю на увазі, так, це буде односторонній бій, можливо, на сім раундів, а потім Канело почне атакувати, почне тиснути, і його сила відіграє вирішальний фактор.

Чи буде це великий бій? Чи буде це величезна подія? Абсолютно", – розповів Де Ла Хойя.