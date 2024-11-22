Де Ла Хойя назвав чемпіона світу, який легко нокаутує Пола

Колишній боксер, а нині промоутер, Оскар Де Ла Хойя готовий організувати бій Джейка Пола (11-1, 7 КО) зі своїм підопічним Гільберто Раміресом (47-1, 30 КО), який є чемпіоном світу в крузервейті. Оскар впевнений, що мексиканець нокаутує блогера.

Слова Де Ла Хойї цитує iFl.

"Джейку, якщо ти хочеш битися із Гільберто Раміресом прямо зараз, давай зробимо це, і він нокаутує тебе", – сказав Де Ла Хойя.

Американець після перемоги над Майком Тайсоном отримує безліч пропозицій про бій. З ним готовий вийти битися Даніель Дюбуа. Пола "переслідує" Артур Бетербієв, а також чемпіон світу в бріджервейті Кевін Лерена.