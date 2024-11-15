Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Ляпас від "Залізного Майка": Тайсон вдарив Пола на процедурі зважування

Руслан Травкін — 15 листопада 2024, 07:19
Ляпас від Залізного Майка: Тайсон вдарив Пола на процедурі зважування
Тайсон та Пол
Скріншот

Легендарний боксер Майк Тайсон (50-6, 44 КО) під час стердауну завдав ляпаса Джейку Полу (10-1, 7 КО).

Бійці тільки стали в стійку, як Майк наніс удар. Джейк відреагував на це зі здивуванням та посмішкою.

Бій 58-річного Тайсона з 27-річним Полом відбудеться 15 листопада в Арлінгтоні, США. Нагадаємо, спершу поєдинок був запланований на 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

Поєдинок між боксерами буде восьмираундовим. Результат буде зарахований у професійному рекорді обох бійців.

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Читайте також :
Українська мама Тайсона. Як українка виховала легенду боксу
Бокс скандал Джейк Пол Майк Тайсон

Майк Тайсон

Оголошено результати зважування Тайсона та Пола
Колишній суперник Пакьяо та Майвезера: Тайсон – жорсткий панчер
Де Ла Хоя дав прогноз на бій Тайсон – Пол
Українська мама Тайсона. Як українка виховала легенду боксу
Йому 107 років: Белью знайшов наступного суперника для Пола після поєдинку з Тайсоном

Останні новини