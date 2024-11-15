Ляпас від "Залізного Майка": Тайсон вдарив Пола на процедурі зважування

Легендарний боксер Майк Тайсон (50-6, 44 КО) під час стердауну завдав ляпаса Джейку Полу (10-1, 7 КО).

Бійці тільки стали в стійку, як Майк наніс удар. Джейк відреагував на це зі здивуванням та посмішкою.

MIKE TYSON HITS JAKE PAUL AT THE WEIGH IN #PaulTyson

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FRIDAY, NOVEMBER 15

8 PM ET | 5 PM PT pic.twitter.com/kFU40jVvk0 — Netflix (@netflix) November 15, 2024

This photo of Mike Tyson slapping Jake Paul will go in the history books 😭 pic.twitter.com/3pNqc9ehf2 — Happy Punch (@HappyPunch) November 15, 2024

Бій 58-річного Тайсона з 27-річним Полом відбудеться 15 листопада в Арлінгтоні, США. Нагадаємо, спершу поєдинок був запланований на 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

Поєдинок між боксерами буде восьмираундовим. Результат буде зарахований у професійному рекорді обох бійців.

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.