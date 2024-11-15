Він злий маленький ельф: Пол відреагував на ляпас від Тайсона

Американський блогер Джейк Пол (10-1, 7 КО) відреагував на ляпас від Майка Тайсона (50-6, 44 КО) під час процедури зважування.

Про це він сказав під час пресконференції.

"Я не відчув це. Він злий. Він маленький злий ельф. Завтра він буде нокаутований. Після його ляпаса тепер це все особисте. Він має померти", - сказав Пол.

MIKE TYSON HITS JAKE PAUL AT THE WEIGH IN #PaulTyson

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FRIDAY, NOVEMBER 15

8 PM ET | 5 PM PT pic.twitter.com/kFU40jVvk0 — Netflix (@netflix) November 15, 2024

This photo of Mike Tyson slapping Jake Paul will go in the history books 😭 pic.twitter.com/3pNqc9ehf2 — Happy Punch (@HappyPunch) November 15, 2024

Бій 58-річного Тайсона з 27-річним Полом відбудеться 15 листопада в Арлінгтоні, США. Нагадаємо, спершу поєдинок був запланований на 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

Поєдинок між боксерами буде восьмираундовим. Результат буде зарахований у професійному рекорді обох бійців.

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.