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Усик – джентельмен та вчений: Де Ла Хойя прокоментував перемогу Усика над Ф'юрі

Руслан Травкін — 22 грудня 2024, 03:14
Усик – джентельмен та вчений: Де Ла Хойя прокоментував перемогу Усика над Ф'юрі
Оскар Де Ла Хойя
Getty images

Голова Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя висловився про другий бій Усик – Ф'юрі. Він визнав, що українець провів бій на рівні вченого, тому порадив британцю повернутися до витоків.

Його слова цитує BBC.

"Вітаю Олександра Усика. Він – джентльмен і вчений.

Тайсоне, мій аміго, повертайся за парту (в оригіналі "the drawing board" – прим.). Ти зможеш повернутися!", – сказав Де Ла Хойя.

Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.

Українець свою перемогу присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в гевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа.

Дюбуа після бою піднявся на ринг і запропонував Усику провести реванш – українець погодився.

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