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Мені було його шкода: легенда боксу – про бій Тайсона з Полом

Олександр Булава — 18 листопада 2024, 21:09
Мені було його шкода: легенда боксу – про бій Тайсона з Полом
Getty Images

Легендарний боксер, а наразі промоутер "Golden Boy Promotions" Оскар Де Ла Хойя вважає, що Джейку Полу (11-1, 7 КО) не варто було битися з Майком Тайсоном (50-7, 44 КО).

Про це промоутер розповів у коментарі iFL TV.

"Коли дивився поєдинок, то відчував огиду. Огида до Джейка Полу, тому що він все це організував, знаючи, що Майку Тайсону 58 років.

Я сам боєць і у 48 років спробував повернутися, але моє тіло було іншої думки. Тож я навіть не уявляю, як Тайсон збирався битися з 28-річним хлопцем. Майк – національне надбання, світове надбання. Ось чому я відчув огиду. Мені було шкода Тайсона, але також я пишаюся ним", – сказав Де Ла Хойя.

Зазначимо, що бій завершився одноголосним рішення суддів на користь блогера Джейка Пола (80:72, 79:73, 79:73). За підсумками поєдинку 27-річний ютубер викинув значно більше ударів (278 проти 97) та був значно влучніше (78 нанесених проти 18 у Тайсона).

Після двобою "Залізний Майк" заявив, що має запас здоров'я, щоб провести ще один поєдинок.

Де Ла Хойя Джейк Пол Майк Тайсон

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