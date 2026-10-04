Ортіс та Маліньяджі проведуть бій на голих кулаках

Колишній чемпіон світу WBC Віктор Ортіс (33-7-3, 25 КО) розділить ринг із дворазовим чемпіоном світу Полом Маліньяджі (36-8, 7 KO). Бій відбудеться на голих кулаках.

Про це повідомляє BKB Bare Knuckle Boxing.

Поєдинок призначено на 5 грудня в театрі "Орфеум" у Лос-Анджелесі. Він очолить масштабний турнір від промоції BKB Bare Knuckle Boxing. Бій пройде в першій середній вазі та розрахований на 5 раундів.

45-річний Маліньяджі завершив боксерську кар'єру у 2017 році. Після цього зірковий американець спробував свої сили в кулачних боях, де на його рахунку три поєдинки та одна здобута перемога.

39-річний Ортіс був чемпіоном світу WBC у напівсередній вазі. У липні він дебютував у кулачних боях та переміг Домініка Сальсідо за очками.

Раніше повідомлялося, що генеральний директор Bare Knuckle Девід Тетро розповів про перемовини щодо потенційного двобою на голих кулаках між Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).