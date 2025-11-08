Українська правда
Ортіз і Любін пройшли зважування перед боєм за титул WBC

Володимир Варуха — 8 листопада 2025, 13:44
Ортіз і Любін пройшли зважування перед боєм за титул WBC
Ортіз та Любін

Американські боксери Вірджил Ортіз (23–0, 21 КО) та Еріксон Любін (27–2, 19 КО) успішно пройшли офіційну процедуру зважування перед своїм поєдинком за тимчасовий титул чемпіона світу WBC у першій середній вазі.

Про це повідомляє Golden Boy.

Вага Ортіза склала 69,760 кг, тоді як Любін показав 69,850 кг. Обидва спортсмени без проблем вписалися у ліміт дивізіону (до 69,9 кг), і бій відбудеться, як заплановано.

Поєдинок відбудеться у ніч з суботи на неділю у Форт-Уерті (штат Техас, США).

Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку Вірджил Ортіз зустрічався з українцем Сергієм Богачуком, якому вдалося дати гідний бій, але американцю тоді присудили перемогу за очками.

Раніше повідомлялося, що Ентоні Джошуа може провести поєдинок 20 грудня.

