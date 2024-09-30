Усик очолює рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі за версією The Ring
Володар поясів WBO, WBA, WBC в надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) зберіг титул чемпіона в оновленому рейтингу найкращих боксерів надважкої ваги.
Рейтинг опублікував журнал The Ring.
Усик очолив рейтинг після його перемоги над британцем Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі.
На другу сходинку піднявся британський боксер Даніель Дюбуа, який нещодавно нокаутував Ентоні Джошуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей водночас опустився з 2-ї на 7-му позицію.
Рейтинг боксерів надважкої ваги від The Ring
Чемпіон – Олександр Усик
- Тайсон Фʼюрі
- Даніель Дюбуа
- Джозеф Паркер
- Чжан Чжилей
- Агіт Кабаєл
- Мартін Баколе
- Ентоні Джошуа
- Філіп Хргович
- Ефе Аджагба
- Джастіс Гані
Нагадаємо, другий бій між Усиком і Ф’юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Олександр звільнив титул IBF.