Усик очолює рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі за версією The Ring

Володар поясів WBO, WBA, WBC в надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) зберіг титул чемпіона в оновленому рейтингу найкращих боксерів надважкої ваги.

Рейтинг опублікував журнал The Ring.

Усик очолив рейтинг після його перемоги над британцем Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі.

На другу сходинку піднявся британський боксер Даніель Дюбуа, який нещодавно нокаутував Ентоні Джошуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей водночас опустився з 2-ї на 7-му позицію.

Рейтинг боксерів надважкої ваги від The Ring

Чемпіон – Олександр Усик

Тайсон Фʼюрі Даніель Дюбуа Джозеф Паркер Чжан Чжилей Агіт Кабаєл Мартін Баколе Ентоні Джошуа Філіп Хргович Ефе Аджагба Джастіс Гані

Нагадаємо, другий бій між Усиком і Ф’юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Олександр звільнив титул IBF.