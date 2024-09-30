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Усик очолює рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі за версією The Ring

Олександр Булава — 30 вересня, 14:07
Усик очолює рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі за версією The Ring

Володар поясів WBO, WBA, WBC в надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) зберіг титул чемпіона в оновленому рейтингу найкращих боксерів надважкої ваги.

Рейтинг опублікував журнал The Ring.

Усик очолив рейтинг після його перемоги над британцем Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі.

На другу сходинку піднявся британський боксер Даніель Дюбуа, який нещодавно нокаутував Ентоні Джошуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей водночас опустився з 2-ї на 7-му позицію.

Рейтинг боксерів надважкої ваги від The Ring

Чемпіон – Олександр Усик

  1. Тайсон Фʼюрі
  2. Даніель Дюбуа
  3. Джозеф Паркер
  4. Чжан Чжилей
  5. Агіт Кабаєл
  6. Мартін Баколе
  7. Ентоні Джошуа
  8. Філіп Хргович
  9. Ефе Аджагба
  10. Джастіс Гані

Нагадаємо, другий бій між Усиком і Ф’юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Олександр звільнив титул IBF.

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Олександр Усик

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