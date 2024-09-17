Усик очолює рейтинг P4P від The Ring

Володар поясів WBO, WBA, WBC в надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) зберіг першу позицію в оновленому рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

Рейтинг опублікував журнал The Ring.

Усика очолив рейтинг після його перемоги над британцем Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі.

Напередодні мексиканець Сауль Альварес (62-2-2, 39 КО) у 12-раундовому поєдинку здолав Едгара Берланга (23-0, 17 KO) та зберіг четверту позицію в рейтингу.

Рейтинг P4P від The Ring

Олександр Усик (22-0, 14 KO) Наоя Іноуе (28-0, 25 KO) Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO) Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 KO) Джессі Родрігес (20-0, 13 КО) Артур Бетербієв (20-0, 20 КО) Дмитро Бівол (23-0, 12 КО) Джервонта Девіс (30-0, 28 КО) Дзунто Накатані (28-0, 21 КО) Девін Хейні (31-0, 15 КО)

Рейтинг pound for pound (P4P) — це світовий рейтинг професійних боксерів поза ваговими категоріями. Він складається за принципом порівняння рівнів майстерності бійців. Також оцінюються титули, підкорені дивізіони, рівень суперників, рекорди, резюме.

Нагадаємо, другий бій між Усиком і Ф’юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Олександр звільнив титул IBF.