Канело – Берланга: огляд бою за титули WBC, WBA та WBO

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Сауль Альварес (61-2-2, 39 КО) з Мексики у 12-раундовому поєдинку переміг Едгара Берланга (23-0, 17 KO).

Альварес здобув одноголосну перемогу за рішенням суддів – 117-110, 119-109, 119-109.

Огляд бою

Для Канело – це п'ята поспіль перемога після поразки від Дмитра Бівола у травні 2022-го. До цього він здолав Геннадія Головкіна, Джона Райдера, Джермелла Чарло та Хайме Мунгую.

Нагадаємо, мексиканець був позбавлений титулу IBF перед боєм з Берлангою, адже прострочив обов'язковий захист проти першого претендента Вільяма Скалла (22-0, 9 КО).