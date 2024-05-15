Я зроблю більше в ринзі: на каналі Усика вийшло яскраве прев'ю бою з Ф'юрі

Команда чемпіона WBA, WBO, IBF та IBO в суперважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО) виклала прев'ю поєдинку з Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) за титул абсолютного чемпіона світу.

Відео з коментарями головних дійових осіб протистояння вийшло на You-Tube каналі українського боксера.

Нагадаємо, бій Усик — Ф'юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Напередодні в Ер-Ріяді сталася сутичка між командами боксерів, в якій постраждав Джон Ф'юрі. Також батько Тайсона поділився несподіваною інформацією щодо ваги британця.