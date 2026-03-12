Українська правда
Ще один крок до мети: Усик – про підготовку до бою з Верховеном

Сергій Шаховець — 12 березня 2026, 16:24
Олександр Усик
x.com/usykaa

Український боксер Олександр Усик (24-0, 15 КО) розповів про підготовку до бою з кікбоксером Ріко Верховеном.

Про це 39-річний спортсмен написав у мережі "Х".

"Кожен день у тренувальному таборі – це ще один крок до мети. Підготовка в самому розпалі", – написав Усик.

Напередодні з'явилася інформація, що Усик розпочав тренувальний табір в Іспанії, де зазвичай готується до поєдинків.

Боксер опублікував спільне заняття з Даніелем Лапіним, який 21 березня очолить вечір боксу від Usyk-17 Promotions.

Нагадаємо, що бій Усика з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном відбудеться 23 травня у Гізі, Єгипет. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.

Раніше український каратист Станіслав Горуна назвав Верховена "справжньою машиною".

