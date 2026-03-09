Усик розпочав тренувальний табір перед боєм з Верховеном
Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) розпочав тренувальний табір до поєдинку проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.
Про це повідомив ведучий ютуб-каналу "ТАЙК МАЙСОН" Макс Діденко.
"Від моїх джерел можу підтвердити інформацію, яка зʼявилася в медіа: Олександр Усик заїхав до Гандії та розпочав табір перед Верховеном", – розповів Діденко.
Зазначимо, що Усик в Інстаграм публікував дописи з одним зі своїх синів, який наразі проживає в Іспанії, а згодом показав світлину із залу.
Нагадаємо, що на кону протистояння Усик – Верховен стоятиме титул WBC. Вони проведуть поєдинок 23 травня в єгипетській Гізі.
Для нідерландця це буде лише другий боксерський бій у кар'єрі. Він у 2014 році здолав угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді.
Раніше про цю битву також висловився Пол Маліньяджі. Американець розкритикував Усика за вибір суперника.