Усик розпочав тренувальний табір перед боєм з Верховеном

Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) розпочав тренувальний табір до поєдинку проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Про це повідомив ведучий ютуб-каналу "ТАЙК МАЙСОН" Макс Діденко.

"Від моїх джерел можу підтвердити інформацію, яка зʼявилася в медіа: Олександр Усик заїхав до Гандії та розпочав табір перед Верховеном", – розповів Діденко.

Зазначимо, що Усик в Інстаграм публікував дописи з одним зі своїх синів, який наразі проживає в Іспанії, а згодом показав світлину із залу.

Нагадаємо, що на кону протистояння Усик – Верховен стоятиме титул WBC. Вони проведуть поєдинок 23 травня в єгипетській Гізі.

Для нідерландця це буде лише другий боксерський бій у кар'єрі. Він у 2014 році здолав угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді.

Раніше про цю битву також висловився Пол Маліньяджі. Американець розкритикував Усика за вибір суперника.