Усик: битися чи йти з боксу? Як це питання вирішували брати Клички

Абсолютному чемпіону світу в гевівейті Олександру Усику 17 січня виповниться 39 років. Це солідний вік навіть для королівського дивізіону. Поки ми не маємо жодної конкретики стосовно наступного бою українця. Як зазначав промоутер Фабіо Вордлі Френк Воррен, орієнтовно в березні 2026 року Олександр повинен зустрітися з Фабіо, який у жовтні нокаутував новозеландця Джозефа Паркера. Але контракт на поєдинок не підписано, тому Уоррен, який має досвід співпраці з командою Усика, стосовно цього бою поки висловлюється дуже обережно.

Експромоутер Усика Олександр Красюк, який продовжує з Усиком спільну бізнес-діяльність поза рингом, не приховує, що хоче, щоб Олександр повісив рукавички на цвях. Своєю чергою, Усик заявляє, що буде битися до 41 року. Але, здається, в будь-який момент може змінити своє рішення. Чи варто Олександру йти з боксу прямо зараз? Чемпіон проаналізував теперішню ситуацію українця та пригадав, що в його віці робили брати Клички.

Усик: закінчувати не можна битися

Безумовно, абсолютна більшість українців була б тільки рада, якби Олександр продовжував домінувати в рингу ще пару років і за цей час провів 4–5 переможних боїв. Але очікування – це одне, а реальність нерідко може бути іншою. Після мегабоїв із Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа вивіска поєдинку Усик – Вордлі вже звучить не так голосно. Гонорар українця в цьому поки потенційному бою буде набагато нижчим, ніж, наприклад, у випадку з виходами в ринг проти Тайсона Ф'юрі, а фінансова мотивація дуже важлива для будь-якого боксера-професіонала.

З одного боку, липневий бій на Вемблі проти Даніеля Дюбуа наочно продемонстрував, що Олександр у повному порядку. Нагадаємо, наш чемпіон на очах 90 тисяч глядачів переконливо нокаутував у 5-му раунді господаря рингу. Але в такому віці вже кожен наступний поєдинок – як останній. Спортивна старість може постукати у твої двері зненацька. І неочікувана поразка дійсно перекреслить легендарну кар'єру, яку Усик уже, безумовно, має.

Тож найближчим часом українцю потрібно прийняти зважене рішення стосовно свого спортивного майбутнього. Ми пригадали, як свого часу це питання розв'язували брати Клички.

Віталій Кличко у віці Усика і старше: 6 боїв, 6 перемог

Давайте спочатку проаналізуємо бої Віталія Кличка у теперішньому віці Усика і старше. У 38 років та 10 місяців Кличко в межах захисту чемпіонського титулу WBC на домашній арені футбольного "Шальке-04" у Гельзенкірхені в 10-му раунді нокаутував поляка Альберта Сосновського. Я працював на цьому бою і пригадую, що різниця в класі між українцем та поляком була дуже значною – Віталій не мав жодних проблем із Альбертом.

Далі у 39 років та 3 місяці Кличко-старший брутально побив Шеннона Бріггса, якого після бою доставили до лікарні, і вже там американець втратив свідомість. Пам'ятаю, як наступного після поєдинку дня, вилітаючи до Києва, я зустрів у аеропорту Гамбурга команду Віталія, яка перебувала у великій напрузі й нервово чекала новин із лікарні, де перебував Бріггс.

"Хоч би не помер, бідолаха", – відверто поділився своїми переживаннями зі мною один із членів команди. Слава Богу, найгірше не трапилося – Бріггс прийшов до тями. Через два тижні лікарі дозволили Шеннону авіаперельоти, і він повернувся до США.

Свій наступний захист чемпіонського титулу WBC Віталій провів у 39 років та 8 місяців. У Кельні в 1-му раунді Кличко нокаутував кубинця Одланьєра Соліса. Багато фанів на арені навіть почали свистіти, протестуючи таким чином проти настільки раннього закінчення бою. Після цього поєдинку було незрозуміло, у яких фізичних кондиціях перебуває майже 40-річний українець.

Наступного разу Віталій вийшов у ринг, коли йому було 40 років і 2 місяці. На футбольній арені у Вроцлаві Кличко-старший у 10-му раунді нокаутував поляка Томаша Адамека. Сили були нерівні – українець домінував у рингу. А ще цей бій став історичним для польського ринку телебачення – вперше в історії цієї країни поєдинок транслювали у форматі pay-per-view ("сплачуй та дивись").

Віталій Кличко в бою проти Томаша Адамека Getty Images

У 40 років та 7 місяців Кличко захищав титул WBC проти молодого британця Дерека Чісори. Дерек неочікувано вдарив Віталія по обличчю на зважуванні, і за рейтингом телетрансляцій в Україні цей поєдинок поступився лише новорічному зверненню президента країни. Українець упевнено виграв бій за очками. Але я відмітив, що фізичні кондиції Віталія вже йдуть униз – Чісора був швидший, більшу частину бою провів першим номером, а Віталій виграв завдяки своєму досвіду та габаритам. Перед оголошенням результату я підійшов до тодішньої дружини Кличка Наталії, яка сиділа в першому ряду, і в мене буквально вирвалося скептичне питання: "Чи не час Віталію зачохлятися?"

Останній бій Кличко-старший провів, коли йому було вже 41 рік та майже 2 місяці. Суперника для захисту підібрали прохідного – німця з сирійським корінням Мануеля Чарра. Віталій переміг технічним нокаутом у 4-му раунді, але було зрозуміло, що українцю не варто більше проводити боїв – під час поєдинку вік уже відчутно давав про себе знати.

Підбиваємо підсумки. Віталій Кличко, перебуваючи у віці Усика і старше, провів 6 боїв, у всіх переміг, але у двох останніх виглядав уже гірше, ніж зазвичай. Рішення Віталія закінчити з боксом було своєчасним. Можливо, навіть останні два бої були зайвими.

Зазначимо, що офіційно Віталій Кличко завершив свою професійну боксерську кар'єру лише через 15 місяців після бою з Чарром – у грудні 2013 року, коли в Києві вже вирували протести проти влади Януковича, і Віталій був одним із лідерів протестного руху.

Володимир Кличко у віці Усика і старше: 4 бої, 2 перемоги та 2 поразки

Зовсім інша статистика у віці Усика і старше у Володимира Кличка. У віці 38 років та 8 місяців українець дуже ефектно нокаутував у 5-му раунді болгарина Кубрата Пулєва і тим самим захистив усі три свої чемпіонські титули – за версіями IBF, WBA, WBO. Бій був дуже видовищним, здавалося, Володимир ще довго перебуватиме на боксерському Олімпі. Але, як виявилося, це була остання перемога Кличка-молодшого нокаутом.

У 39 років та 1 місяць Володимир у Нью-Йорку провів свій черговий захист титулів проти американця Браянта Дженнінгса. Ввечері напередодні бою приятель із команди Кличка впевнено заявив мені: "Вова в чудовій формі, тож нас чекає справжній перформанс, ось побачиш!". Але з прогнозом трохи помилився. Володимир упевнено виграв бій за очками. Але я зі здивуванням відмітив, що американець випереджає українця за швидкістю. Наш легендарний чемпіон правильно використав свої габарити та досвід – цього вистачило для перемоги з комфортним рахунком (один суддя нарахував 118:109, двоє – 116:111 на користь українця).

Володимир Кличко Getty Images

Після бою я з друзями повернувся в готель, для чого було достатньо лише перейти дорогу – він знаходився навпроти "Медісон-сквер-гарден". У холі побачив Дженнінгса (ми з ним зупинилися в одному готелі), який виглядав свіженько. Браянт дочекався друзів і пішов із ними в бар. Я був здивований, адже після 12 раундів проти Володимира його суперники зазвичай потребували постільного режиму і після бою піти на посиденьки з друзями навіть не мріяли.

Наступний захист титулів у Кличка-молодшого відбувся, коли йому було 39 років і 8 місяців. Володимир неочікувано поступився за очками молодому Тайсону Ф'юрі. Поєдинок відбувся на футбольній арені в Дюссельдорфі. Перед оголошенням рішення я в рингсайді підійшов до вже експромоутера Усика Олександра Красюка і запитав, мовляв, що ти думаєш, яким буде суддівське рішення. Красюк похмуро махнув рукою: "Вова програє". Так і сталося. У контракті на бій було прописано матч-реванш, і українець швидко активував цю опцію. Матч-реванш мав пройти в Манчестері, на малій батьківщині Тайсона Ф'юрі, але британець його двічі зірвав, а потім узагалі оголосив про перерву в боксерській кар'єрі.

Через це Володимир у 2016 році не провів жодного бою. У ринг він вийшов лише у квітні 2017 року, коли йому було вже 41 рік та 1 місяць. Кличко-молодший провів чудовий мегафайт на переповненому 90-тисячному Вемблі, але програв Ентоні Джошуа, який був молодший за нього на 14 років. У контракті також було прописано матч-реванш, і три місяці фани боксу чекали відповіді від Володимира, чи буде він готовий для ще одного бою. Але на початку серпня 2017 року українець оголосив, що завершує свою легендарну кар'єру.

Спортивні підсумки Володимира Кличка у віці Усика і старше – це 4 бої, 2 перемоги та 2 поразки. Статистика набагато гірша, ніж у його старшого брата Віталія. Але при цьому Володимир за ці 4 бої заробив набагато більше, ніж Віталій за свої шість переможних поєдинків. І бій проти Джошуа став як вишенька на торті – попри поразку, це була ефектна крапка в легендарній кар'єрі Володимира Кличка.

Нам же лишається лише чекати рішення Олександра Усика, якого, як він сам зізнавався, свого часу надихали приклади Віталія та Володимира Кличків.

Максим Розенко, Чемпіон