Влетів на гроші: Чісора пригадав зірваний бій проти Кличка

Британський супертяж Дерек Чісора (36-13, 23 КО) пригадав свій зірваний бій проти Володимира Кличка (64-5, 53 КО).

Його слова цитує Boxing Scene.

Титульне протистояння Чісори проти Кличка-молодшого повинно було відбутись у 2010-му, однак двобій було скасоване за декілька днів до вечора боксу через травму українця.

"З братами Кличками я готувався до першого бою шість місяців, витратив купу грошей і так і не повернув їх. Клички просто скасували бій, коли я вже приїхав до Німеччини", – сказав Дерек.

Нагадаємо, що у лютому 2012-го Чісора таки отримав бій проти Кличка. Щоправда, зіштовхнувся у рингу проти Віталія, а не Володимира. Цей поєдинок закінчився перемогою Кличка-старшого за одноголосним рішенням суддів. Це був передостанній двобій у професійній кар'єрі українця.

Якщо Чісора ще продовжує боксувати, то Володимир Кличко закінчив кар'єру після поразки від Ентоні Джошуа у квітні 2017-го. За спиною української легенди 64 звитяги при 5 поразках.

Британець 4 квітня 2026 року проведе свій ювілейний 50-й бій на профі-рингу. Його суперником буде Деонтей Вайлдер, з яким хоче побоксувати Олександр Усик. Дерек зазначав, що ця зустріч проти "Бронзового бомбардувальника" буде для нього прощальною у професіоналах.