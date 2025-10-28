Красюк: Хочу, аби Усик завершив кар’єру якомога швидше

Колишній промоутер Олександра Усика (24-0, 15 КО) Олександр Красюк радить українському боксеру завершити кар’єру якомога швидше.

Слова Красюка наводить Boxing King Media.

"Публічно висловлюю свою позицію: хочу, аби Усик завершити кар'єру якомога швидше. Я навіть був проти реваншу з Дюбуа. Гаразд, цей бій мав сенс з точки зору триразового абсолютного чемпіонства. Але назвіть хоча б одну причину битися з Вордлі? За всієї поваги до цього хлопця. Я міркую з позиції Усика. Навіть гроші не є причиною, бо в їхньому поєдинку їх не буде. Хіба станеться диво і чарівник прилетить з купою грошей, намагаючись завоювати світ боксу, і заплатить Усику 50 мільйонів. Тоді, може, і був би сенс.

Інакше навіщо йому ризикувати? Усе, над чим він працював останні 13 років. Якщо він програє, люди пам'ятатимуть лише поразку. І Усик нестиме безглуздий ризик для своєї кар'єри. У цьому немає сенсу. Я на боці багатьох людей, які міркують стратегічно. Абсолютний, непереможений статус Усик зберігатиме до кінця своїх днів. І пішов би він як легенда боксу на століття. Є такий вислів: краще піти на годину раніше, ніж запізнитися на дві хвилини", – заявив промоутер.