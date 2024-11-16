Віталій Кличко: Я дивом вижив

Свій перший бій на професійному рингу Віталій Кличко провів 16 листопада 1996 року.

Автору цих рядків пощастило працювати на 10 чемпіонських боях Віталія Кличка. Багато разів робив з Віталієм ексклюзивні інтерв’ю. В цьому матеріалі приводжу квінтесенцію відповідей легенди світового боксу.

Казка дітям

За час каденції Віталія Кличка на посту мера Києва в столиці України відбулася двозначна кількість міжнародних спортивних подій — від фіналу Ліги чемпіонів-2018 з футболу до конвенції WBC c приїздом Леннокса Льюїса, Евандера Холіфілда, Оскара де ла Хойя та інших зірок світового боксу. Тож, не зважаючи на те, що свій останній бій Віталій провів у вересні 2012 року, спорт не пішов з його життя.

"Якось читав своїм дітям казку про Гуллівера, — пригадував історію в розмові з автором цих рядків Віталій Кличко, — Пам'ятаєте момент, коли він прийшов до тями на березі після шторму і зрозумів, що зв'язаний по руках і ногах? Ниточки маленькі, тоненькі, але їх так багато, що Гуллівер не може поворухнути ні рукою, ні ногою. Читав цю казку дітям, і приходило ясне розуміння: в моєму житті все відбувається точно так само, як у Гуллівера. Взяти обрізати всі ниточки, розвернутися на 180 градусів і сказати собі: "Відсьогодні починаю нове життя з нуля, а все що було — в минулому!" — не можу. Тепер знаю точно: можу змінити боксерський ринг на політичний, освоїти нову для себе сферу діяльності. Але піти зі спорту не зможу ніколи!

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Володимир Кличко зізнавався, що був спокійною дитиною. На відміну від свого брата.

"Я був дуже спритним і нерідко через це страждав, — зізнавався Віталій. — У дитинстві у мене був іграшковий ведмедик, який гарчав і "пив" з бочки мед. Одного разу я проковтнув ключик, яким його заводили. Потім з'ясувалося, що він потрапив у легені, і я буквально дивом вижив".

Як Кличка примушували носити воду

Батько Віталія Володимир Кличко-старший був військовим. І це наклало відбиток на виховання майбутньої зірки світового боксу.

"Батько почав брати мене на полігон в 13 років, — пригадував Віталій Кличко. — Це було вже в Чехословаччині. Я навчився стріляти і з автомата, і з пістолета. Батьківське виховання потім дуже допомогло. У тій же армії. Пам'ятаю, тільки видали форму, як один "дід" командирським тоном наказав мені носити воду. Габаритами "дід" був у два рази менше, ніж я. Я відповів, що буду виконувати тільки накази старших за званням, а він такий же, як і я, — рядовий. Відповідь "старому" не сподобався, але поодинці зв'язуватися зі мною він не став. Побіг до своїх за підмогою. Вийшла б знатна бійка, але черговий по частині розвів нас в різні боки. Напруга спала тільки на наступний день, коли вранці на побудові оголосили, що серед новачків є чемпіон країни Віталій Кличко. Після неї "дід" до мене сам підійшов і примирливим тоном протягнув: "Що ж ти мені про це раніше не сказав?".

Ще до армії Віталій працював в Києві екскурсоводом.

"У Києві в бюро молодіжного туризму "Супутник" проходив виробничу практику, — підтверджував Віталій. — Іноді про цю професію згадую — пам'ятаю, як проводив у Києві екскурсію для Майка Тайсона. Спочатку здивувався, коли перед входом в Лавру Тайсон зняв кросівки та зайшов у храм босоніж. Потім згадав, що Майк — мусульманин, а у них прийнято в храм заходити роззутими".

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Під час професійної боксерської кар'єри Віталій Кличко виграв 45 боїв, з них 41 — нокаутом. Якось запитав його, чи не було шкода своїх суперників?

"У боксі є правила, яких потрібно дотримуватися, у них немає нічого про жалість до опонентів, — парував Віталій. — Коли боксував, думав не про жалість, а про точність удару. Суперник завжди розуміє, на що він йде. Так не тільки в боксі. Мені подобається приказка: бокс — один з найжорстокіших видів спорту, який найбільше схожий на життя".

На концертах AC/DC

За час своєї професійної боксерської кар'єри Віталій Кличко виходив в ринг під різні композиції, з яких варто виділити три основні: Ріхарда Вагнера "Так говорив Заратустра", Тіни Тернер "Simply The Best" і Eagles "Hotel California". З осені 2008 року до завершення своєї активної спортивної кар'єри під час виходу в ринг звучав AC/DC "Hells Bells". Вибір цієї композиції не випадковий — Віталію подобалася творчість австралійської рок—групи, більш того, він був на 20 концертах AC/DC.

Максим Розенко, Чемпіон

Вперше текст було опубліковано 19 липня 2024 року