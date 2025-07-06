Хоч завтра: український ексчемпіон світу готовий провести бій з Полом

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик не проти вийти в ринг з Джейком Полом.

Про це він розповів у коментарі виданню Blik.

На запитання, чи погодився б Гвоздик боксувати з Джейком Полом (12-1, 7 КО), наш боксер відповів ствердно.

"Звичайно, погоджуся. Я вийшов би проти Джейка Пола хоч завтра. Для мене це "еasy money" (легкі гроші – ред.). Але я в дива не вірю, тому цього не станеться. Команда Пола вже придумала відповідь, чому Джейк не хоче битися з Раміресом та Опетаєю – тому що вони не вміють робити промоушн і не зможуть продати ці бої. Та вони їх продадуть за великі гроші, бо навіть хейтери Пола прийдуть подивитися, як його поб’ють", – заявив Гвоздик.

Нагадаємо, WBA ухвалила рішення поставити блогера на 14 місце рейтингу після перемоги над Сезаром Чавесом, який востаннє перемагав на рингу у 2012 році.

Раніше Пол заявляв про бажання вийти в ринг з чемпіоном світу Баду Джеком.