Може дуже сильно бити: чемпіон UFC вірить в апсет у поєдинку Усик – Верховен

Чемпіон UFC у важкій вазі Том Аспіналл висловився про бій між Олександром Усиком і зірковим кікбоксером Ріко Верховеном.

Його слова передає The Ring.

Британець, на відміну від тотальної більшості, вважає, що цей поєдинок може бути конкурентним. Він не виключає можливості сенсаційної перемоги нідерландського бійця.

"Я завжди буду трохи упередженим щодо Ріко, бо він мій друг, очевидно. Мене дивує, наскільки закритою іноді буває боксерська спільнота, коли до неї приходять спортсмени з інших бойових видів спорту, і як їм не дають шансу. Ріко – великий хлопець, який може дуже сильно бити. Тож для мене це вже дає йому шанс на перемогу", – сказав Аспіналл.

Спортсмен додав, що Усик є номером 1 у сучасному боксі. Проте переконаний, що не варто недооцінювати Верховена.

"Чи кажу я, що він кращий боксер, ніж Усик? Ні. На планеті немає нікого, хто був би кращим боксером, ніж Усик. Чи думаю я, що він виграє? Мені складно сидіти тут і чесно казати, що Ріко легко виграє бій. Але чи думаю я, що в нього є шанс? Абсолютно. Я вважаю, що в Ріко є шанс. Він настільки психологічно сильний, настільки впевнений у собі, і досяг так багато у своїй кар'єрі в кікбоксингу, що в нього безумовно є шанс перемогти", – підсумував боєць.

Зазначимо, що поєдинок відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.

Раніше про цю битву також висловився Карл Фроч. Колишній чемпіон світу вважає, що це поганий бій для боксу, адже Верховен не заслужив на титульний шанс.