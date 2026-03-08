Британський тренер відреагував на наступний бій Усика, згадавши Мухаммеда Алі

Британський тренер Джо Галлахер висловився про поєдинок Олександра Усика проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховеном.

Свій коментар він дав для BOXING NOW.

Фахівець заявив, що цей бій має право на життя. Проте на його кону не мав би стояти чемпіонський титул.

"Колись і Мухаммед Алі виходив на ринг проти борця, але не думаю, що тоді на кону стояв титул. Такі виставкові поєдинки зазвичай і проводяться проти представників інших видів спорту. Ф'юрі та Джошуа пройшли Нганну, але чи безпечно комусь офіційно виставляти найпрестижніший титул WBC у надважкій вазі? Я вважаю, це удар по яйцях таким супертяжам, як Агіт Кабаєл, Лоуренс Околі. Він пройшов систему, через аматорів, через Олімпіаду, пройшов увесь шлях, виграв інтернаціональний титул. Ти хочеш свій шанс, а вони через комерційну цінність зробили інший бій. Але що зроблено, то зроблено, потрібно рухатися далі", – сказав Галлахер.

Зазначимо, що Мухаммед Алі свій бій проти не боксера проводив 26 червня 1976 року в Токіо. Це був виставковий поєдинок проти японського професійного реслера та майстра бойових мистецтв Антоніо Інокі.

Він мав специфічні правила та тривав усі регламентовані 15 раундів. Судді в ньому зафіксували нічию.

Нагадаємо, що поєдинок Усик – Верховен відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.

Раніше про цю битву також висловився Олександр Красюк. Колишній промоутер Усика з розумінням поставився до вибору суперника.