Улюбленець Макрона проведе в Парижі бій проти Околі

Сергій Шаховець — 26 лютого 2026, 18:05
Тоні Йока з Емманюелем Макроном
Facebook Тоні Йоки

Французький боксер надважкої ваги Тоні Йока (15-3, 12 КО) свій наступний бій проведе проти ексчемпіона у двох дивізіонах Лоуренса Околі (23-1, 17 КО).

Про це повідомляє Queensberry Promotions.

Грандіозний вечір боксу за участю Околі та Йоки відбудеться в Парижі 25 квітня. У межах шоу також пройде бій між французом Бакарі Самаке (19-0, 11 KO) та албанцем Ермалом Хадрібеажем (22-0-1, 8 КО).

Зазначимо, що 33-річний Тоні Йока на аматорському рівні вигравав "золото" на Олімпіаді-2016 та ставав чемпіоном світу. Поєдинки за участю Йоки неодноразово відвідував президент Франції Емманюель Макрон, який також захоплюється та займається боксом.

Востаннє Йока боксував у грудні 2025 року, коли нокаутував Патріка Корте в першому раунді.

Околі володів титулами чемпіона світу у двох вагових категоріях: WBC в бріджервейті (2024) та WBO у важкій вазі (з 2021 по 2023 рік). У грудні 2025 року британець переміг технічним нокаутом Ебенезера Теттеха.

Раніше повідомлялося про оголошення бою між Конором Бенном та Реджисом Прогрейсом.

