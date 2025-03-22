Камбосос здобув суперечливу перемогу над Віллі: огляд бою

Колишній чемпіон світу Джордж Камбосос (22-3, 10 КО) переміг Джейка Віллі (16-2, 15 КО) на вечорі боксу в Австралії.

Огляд бою

Бій пройшов усю дистанцію з 12 раундів та завершився одноголосним рішенням суддів – 117:111, 117:111, 115:113.

Нагадаємо, до цього Камбосос свій останній поєдинок провів у травні минулого року проти Василя Ломаченка. Бій достроково завершився у сьомому раунді перемогою українця.

Зазначимо, що в головному поєдинку андеркарду сталася сенсація: чемпіонка світу за версію WBC Скай Ніколсон програла Тіарі Браун.