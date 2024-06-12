Боєць крузервейту заявив про бажання битися з Усиком

Австралійський боєць важкої ваги Джей Опетая (25-0, 19 КО) бажає провести поєдинок проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Про це він заявив у інтерв’ю Fight Hub TV.

"Звісно, я хотів би битися з Усиком. З усією повагою. Я завжди був дуже близький до нього. Мені було 16, і я бився у кваліфікації на Олімпіаду. Тоді я був молодим хлопцем, а він переміг на тих Олімпійських іграх.

Я завжди був поруч, але тоді мій час ще не настав. Мені здається, зараз мій час приходить, і одного разу я зустрінуся з ним. Але подивимося, що буде", — сказав Опетая.

Нагадаємо, нещдавно сам Усик підтвердив, що він може повернутися у важку вагу (крузервейт). Втім, це може статися тільки після реваншу з Тайсоном Ф’юрі.

Зазначимо, що Джей Опетая володіє титулом чемпіона світу за версією IBF.