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Стає все гарячіше: Берінчик та Девіс провели битву поглядів напередодні бою

Станіслав Лисак — 12 лютого 2025, 23:00
Денис Берінчик – Кейшон Девіс
Денис Берінчик – Кейшон Девіс
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Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBO Денис Берінчик (19-0, 9 КО) та американець Кейшон Девіс (12-0, 8 КО) провели битву поглядів напередодні поєдинку.

Девіс почав ображати українця та звинувачувати його в расизмі після чого організатори були змушені розняти бійців.

Перед цим уродженець Луганщини на пресконференції згадав про війну в Україні та розповів, що змінилося в його житті після завоювання чемпіонського титулу.

Нагадаємо, що поєдинок за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку (США).

Зазначимо, 36-річний Денис Берінчик завоював вакантний титул 18 травня минулого року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете. Відтоді у ринг не виходив.

Нещодавно Девіс зробив кілька компліментів на адресу українського чемпіона. Американець відзначив, що він ще ніколи не зустрічався зі стилем боксу, який має Берінчик.

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Денис Берінчик

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