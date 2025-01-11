Британський тренер оцінив шанси Ф'юрі завдати поразки Усику, якщо буде третій бій

Британський тренер Джонні Нельсон оцінив шанси Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) завдати Олександру Усику (23-0, 14 КО) поразки, якщо сторони вирішать провести третій бій. Він вважає, що британець програє безапеляційно.

Про це Нельсон заявив у коментарі Seconds Out.

"Усик після реваншу залишив руйнівний слід у підсвідомості Тайсона, це вплине на його ментальну силу. Тому якщо щось сказати про третій бій між ними, то в Ф'юрі просто нуль шансів на перемогу", – сказав Нельсон.

Зазначимо, що українець здобув перемогу над Тайсоном одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.