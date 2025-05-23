Хизується своїми талантами: Усик вразив соцмережі віртуозними навичками жонглювання

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик продовжує дивувати не лише у рингу, а й поза ним.

Цього разу українець викликав захоплення фанатів новим відео з тренувального табору, де він жонглює чотирма м’ячиками, демонструючи феноменальну координацію, спритність та концентрацію.

Відео миттєво розлетілося соцмережами, зібравши тисячі реакцій і коментарів.

Нагадаємо, 19 липня пройде другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

Ажіотаж подивитися реванш настільки великий, що за три дні фанати викупили 65 тисяч квитків на 90-тисячній арені.

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Також нещодавно відбулася пресконференція перед боєм, де не обійшлося без напруги. Представники команд Усика та Дюбуа влаштували словесну перепалку.

Пізніше українець розповів про несподіване "парі": менеджер британця пообіцяв придбати йому люксове авто, якщо Олександр переможе вдруге.