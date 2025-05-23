Хизується своїми талантами: Усик вразив соцмережі віртуозними навичками жонглювання
Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик продовжує дивувати не лише у рингу, а й поза ним.
Цього разу українець викликав захоплення фанатів новим відео з тренувального табору, де він жонглює чотирма м’ячиками, демонструючи феноменальну координацію, спритність та концентрацію.
Відео миттєво розлетілося соцмережами, зібравши тисячі реакцій і коментарів.
Нагадаємо, 19 липня пройде другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.
Ажіотаж подивитися реванш настільки великий, що за три дні фанати викупили 65 тисяч квитків на 90-тисячній арені.
Також нещодавно відбулася пресконференція перед боєм, де не обійшлося без напруги. Представники команд Усика та Дюбуа влаштували словесну перепалку.
Пізніше українець розповів про несподіване "парі": менеджер британця пообіцяв придбати йому люксове авто, якщо Олександр переможе вдруге.