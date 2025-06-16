Новицький: Цей бій Сіренко отримав тільки тому, що я дав йому шанс

Український представник гевівейту Андрій Новицький (15-0, 11 КО) прокоментував майбутній поєдинок проти ще одного боксера з України у цій вазі – Владислава Сіренка (22-0, 19 КО).

Його слова публікує RUTHLESS FIGHTERS.

Перш за все, Новицький відзначив те, що суперник має хороший досвід як в аматорах, так і на професійному рингу. Також він заявив, що саме його команда запропонувала бій Сіренку.

"Давайте чесно: цей бій він отримав тільки тому, що я дав йому шанс. Ми запропонували йому поєдинок три тижні тому – він відмовився. Через дві неділі у нас був інший суперник, але й той знявся. І раптом – сюрприз: Сіренко погодився. Прийняв бій – відповідай за нього. Я в профі лише два роки, але я тут не просто так. Я не боюся нікого, йду вперед, і кожен, хто стане на моєму шляху – це просто наступна сходинка. Тож приготуйтеся. Візьміть попкорн і не моргайте – видовище буде жорстким" , – заявив Андрій Новицький.

Цікаво, що Сіренко – також прокоментував це протистояння. Владислав назвав Новицького "зручним суперником" для себе.

Бій між українськими важковаговиками відбудеться 19 липня в андеркарді реваншу між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Нагадаємо, в межах вечора боксу 19 липня свій бій проведе ще один український боксер – володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (11-0, 4 КО).