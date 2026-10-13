Сіренко розпочав підготовку до наступного бою

Український боксер Владислав Сіренко (23-1, 20 КО) відкрив двері свого тренувального табору, але наразі ще не отримав наступного суперника.

Про це він розповів у коментарі 24 Каналу.

"Найголовніше, що підготовка вже розпочалася. Насправді, сам бій – це вже чудово, адже він допомагає бути активним, а це один із головних факторів для професійного боксера. А що стосується суперника, то я його наразі не знаю", – відповів 31-річний боєць.

Раніше промоутер українця Кіт Конноллі заявив, що Сіренко повернеться на ринг у грудні 2026 року.

Востаннє українець виходив на ринг наприкінці липня 2026-го, коли нокаутував у 10-му раунді шведа Отто Валліна. Це був перший двобій для Сіренка із липня 2025-го, коли він поступився британцеві Соломону Дакресу рішенням суддів в андеркарді протистояння між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

Наприкінці літа цього року український боксер став спеціальним гостем Global Boxing Summit 2026, який відбувся протягом 21-23 серпня у польському місті Тарнув.