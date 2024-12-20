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Зробімо це: Новицький пообіцяв показати гарний бій проти Раміреза

Олексій Мурзак — 20 грудня 2024, 21:19
Зробімо це: Новицький пообіцяв показати гарний бій проти Раміреза
Андрій Новицький
instagram.com/novitskyi_rmp

Український чемпіон WBC International у надважкій вазі Андрій Новицький (13-0, 10 КО) висловився про майбутній поєдинок проти мексиканця Едгара Раміреза (10-1-1, 4 КО), пообіцявши що покаже гарний бій.

Про це він сказав в ефірі DAZN після церемонії зважування.

"Все нормально. Він трішки вище, але я також важкий. Я трішки швидший. Я у дуже піднесеному настрої від цього поєдинку і я покажу вам дуже-дуже гарний бій. 21 грудня. Зробімо це", – сказав Новицький.

Зазначимо, що свій минулий бій Новицький виграв, здолавши Лафері одноголосним рішенням суддів.

Бій Новицького з Рамірезом відбудеться 21 грудня в андеркарді головного поєдинку вечора між володарем титулів WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО ) і колишнім чемпіоном світу у надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Новицький Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Усик – Ф'юрі 2

Новицький

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