Новицький виявився легшим за Раміреза перед боєм в андеркарді Усик – Ф'юрі
Чемпіон WBC International у надважкій вазі Андрій Новицький та Едгар Рамірез провели фінальну битву поглядів та пройшли церемонію зважування напередодні поєдинку в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі.
Про це повідомляє Sky Sports.
Боксери проявили повагу один до одного, потиснувши руки. Окрім того, спортсмени пройшли традиційну церемонію зважування.
Новицький виявився легшим за свого мексиканського візаві.
- Андрій Новицький - 107,5 кг.
- Едгар Рамірез - 118,4 кг.
Нагадаємо, поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться завтра, 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
Перший бій між опонентами завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів.
Зазначимо, що свій минулий бій Новицький виграв, здолавши Лафері одноголосним рішенням суддів.
Раніше українець прокоментував свій майбутній поєдинок із Рамірезом.