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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Новицький виявився легшим за Раміреза перед боєм в андеркарді Усик – Ф'юрі

Володимир Максименко — 20 грудня 2024, 20:57
Новицький виявився легшим за Раміреза перед боєм в андеркарді Усик – Ф'юрі
Андрій Новицький
instagram.com/novitskyi_rmp

Чемпіон WBC International у надважкій вазі Андрій Новицький та Едгар Рамірез провели фінальну битву поглядів та пройшли церемонію зважування напередодні поєдинку в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі.

Про це повідомляє Sky Sports.

Боксери проявили повагу один до одного, потиснувши руки. Окрім того, спортсмени пройшли традиційну церемонію зважування.

Новицький виявився легшим за свого мексиканського візаві.

  • Андрій Новицький - 107,5 кг.
  • Едгар Рамірез - 118,4 кг.

Нагадаємо, поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться завтра, 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Перший бій між опонентами завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів.

Зазначимо, що свій минулий бій Новицький виграв, здолавши Лафері одноголосним рішенням суддів.

Раніше українець прокоментував свій майбутній поєдинок із Рамірезом.

Новицький Олександр Усик Усик – Ф'юрі 2

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