Новицький виявився легшим за Раміреза перед боєм в андеркарді Усик – Ф'юрі

Чемпіон WBC International у надважкій вазі Андрій Новицький та Едгар Рамірез провели фінальну битву поглядів та пройшли церемонію зважування напередодні поєдинку в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі.

Про це повідомляє Sky Sports.

A well-matched heavyweight clash between Andrii Novytskyi & Edgar Ramirez 🥊#UsykFury2 x #RiyadhSeason | Tomorrow | Live on Sky Sports Box Office pic.twitter.com/LTKNk5cTRY — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 20, 2024

Боксери проявили повагу один до одного, потиснувши руки. Окрім того, спортсмени пройшли традиційну церемонію зважування.

Новицький виявився легшим за свого мексиканського візаві.

Андрій Новицький - 107,5 кг.

Едгар Рамірез - 118,4 кг.

Нагадаємо, поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться завтра, 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Перший бій між опонентами завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів.

Зазначимо, що свій минулий бій Новицький виграв, здолавши Лафері одноголосним рішенням суддів.

Раніше українець прокоментував свій майбутній поєдинок із Рамірезом.