Новицький переміг Лафері та продовжив переможну серію поєдинків

Чемпіон WBC International у надважкій вазі, українець Андрій Новицький (13-0, 10 КО), переміг американця Шона Лафері (14-5, 8 КО) на вечорі боксу у Мелроузі, США

Бій пройшов дистанцію в 10 раундів, та завершився одноголосним рішенням суддів на користь українця: 99-91, 100-90, 100-90.

Новицький з самого початку поєдинку завдавав потужних ударів по Лафері, та контролював весь бій, не даючи супернику підійти близько для ударів.

Зазначимо, що для 29-річного українця цей поєдинок став 5 за 2024 рік. Свій попередній бій він провів проти американця Кіта Райделла Мейса-молодшого (15-3, 14 КО) у межах вечора боксу у місті Мелроуз, США. Ця перемога стала достроковою – вже у першому раунді він відправив суперника у нокаут.

Зазначимо, що Новицький розпочав професійну кар'єру в лютому 2023 року. Відтоді перемагав у всіх 13 поєдинках, зокрема у десяти — достроково.