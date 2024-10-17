Арум зробив однозначний прогноз на бій Тайсон – Пол

Засновник та керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум упевнений у тому, що блогер та боксер Джейк Пол (10-1, 7 КО) переможе у бою з ексчемпіоном світу Майком Тайсоном (50-6, 44 KO).

Про це Арум розповів YouTube-каналу JOHNNY BOY BOXING.

"Тайсон не зможе перемогти Пола. 58-річний боєць, хоч би яким хорошим він був, хоч би яким атлетичним був, не зможе битися. Ти не можеш викидати удари, як маєш, ти не можеш робити багато чого. Я сподіваюся, що Майк не постраждає, але не даю йому жодних шансів. З віком ти втрачаєш цю м'язову пам'ять.

Зазначимо, що бій Пола з Тайсоном відбудеться 15 листопада. Спочатку поєдинок мав відбутися 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров'я "Залізного Майка".

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій стався у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.