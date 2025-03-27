Мейвезер назвав найкращого боксера світу

Легендарний боксер Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) вважає, що Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) наразі є найкращим боксером світу.

Про це Флойд заявив у коментарі для журналіста Браяна Мазіка.

"Думаю, що зараз Кроуфорд – №1 у P4P. Чудово, що він зумів вийти на позиції фінансових боїв. Теренс Кроуфорд, продовжуй у тому ж дусі. Продовжуй бути великим", – сказав Мейвезер.

Зазначимо, що у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P) від журналу The Ring американець посідає лише третє місце, Олександр Усик – перший. Третє місце Кроуфорд посідає і в списку від ESPN. Там також лідирує український надважковаговик.

Свій наступний бій Теренс проведе проти Сауля Альвареса. Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).