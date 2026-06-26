Бій Мейвезера у Греції скасували

Виставковий поєдинок легендарного ексчемпіона світу Флойда Мейвезера-молодшошо (50-0, 27 KO) проти кікбоксера Майка Замбідіса скасовано.

Про це повідомляє The Ring.

Поєдинок мав відбутися у суботу, 27 червня, на "Telekom Center Athens" в Афінах, Греція.

Проведення виставкового бою залишалось невизначеним протягом останнього тижня, відколи компанія CSI Sports Events, з якою Мейвезер уклав контракт на поєдинки проти Майка Тайсона та Менні Пак'яо, подала позов, стверджуючи про порушення контракту боксером та звернулася до суду з терміновим клопотанням про заборону проведення бою.

"Оскільки клопотання позивачів залишається на розгляді без рішення, бій Мейвезера та Замбідіса більше не відбудеться в Афінах, як планувалося в суботу ввечері.

Подання цього позову, клопотання, а також юридичні дії та погрози як у США, так і в Греції фактично зупинили будь-які плани щодо промоції та трансляції заходу, а також призвели до припинення продажу квитків", – розповіла адвокат Мелісса Гласс.

Зазначається, що бій Мейвезера і Замбідіса все ще можуть перенести, залежно від результату рішення про судову заборону.

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Раніше повідомлялося, що Флойд проведе реванш з Менні Пак'яо. Подію прийме відома локація під назвою "Сфера". Трансляція доступна на Netflix.

Також була інформація про бій Мейвезера з 59-річним ексчемпіоном світу в надважкій вазі Майком Тайсоном.

Востаннє Флойд виходив у профі-ринг у серпні 2017-го, коли переміг технічним нокаутом у 10-му раунді Конора Макгрегора.