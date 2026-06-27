Пак'яо після скасування бою з Мейвезером шукає нового суперника

Легендарний філіппінський боксер Менні Пак'яо (62-8-3, 39 KO) після скасування реваншу Флойдом Мейвезером-молодшим (50-0, 27 KO) шукає нового суперника на бій у вересні.

Про це повідомив генеральний директор Manny Pacquiao Promotions Джас Матур.

"Ми працюємо над цим. Розглядаємо різні варіанти й можливості.

Ми хочемо діяти дуже обережно. Звісно, наразі ми перебуваємо під дією контракту, але водночас намагаємося організувати для Менні інший бій або знайти якесь рішення на цей момент.

Водночас ми хочемо, щоб це була правильна можливість із правильними партнерами, а також щоб у нього залишилося достатньо часу на підготовку до бою з Флойдом.

Вересневий бій справді перенесено. Це пов'язано з усіма судовими позовами та юридичними проблемами. Компанія CSI оприлюднила всю інформацію ще десять днів тому", – сказав Матур.