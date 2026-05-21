"Залізний Майк" затримує організацію бою проти Мейвезера-молодшого

Протистояння між Флойдом Мейвезером-молодшим та Майком Тайсоном перенесено на осінь 2026-го, хоча спершу бій повинен був відбутися навесні цього року.

Про це інформує Boxing Scene.

Все через складне відновлення руки "Залізного Майка", яку він зламав під час одного з тренувань.

Нагадаємо, що востаннє Тайсон виходив на ринг у листопаді 2024-го, коли одноголосним рішенням суддів програв Джейку Полу.

Натомість Флойд у серпні 2017-го здолав Конора Макгрегора технічним нокаутом у 10-му раунді. Також йому приписують битву проти легендарного філіппінця Менні Пак'яо.

Раніше повідомлялося, що штаб "Залізного Майка" обговорював ДР Конго як варіант місця проведення двобою. Термін підготовки було продовжено до 30 травня, проте проведення бою за межами США стає критично проблематичним через питання з паспортом Мейвезера, оскільки напередодні Податкова служба США повідомила боксера про свій намір анулювати цей документ.

Санкції щодо паспорта пов'язані з "серйозною непогашеною заборгованістю з податків".

Американський тренер Тедді Атлас розкритикував битву Мейвезера-молодшого проти Тайсона, назвавши це поєдинком заради грошей.