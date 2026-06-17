Мейвезеру загрожує до 20 років в'язниці: легенду боксу звинувачують у шахрайстві

Колишньому чемпіону світу з боксу Флойду Мейвезеру висунули два обвинувачення у скоєнні тяжких злочинів у штаті Невада.

Про це повідомляє ESPN із посиланням на судові документи.

За інформацією джерела, 48-річного американця підозрюють у крадіжці та шахрайстві шляхом використання незабезпеченого чека під час купівлі годинника вартістю 200 тисяч доларів у Лас-Вегасі.

Згідно зі скаргою, 31 грудня 2024 року Мейвезер виписав чек на суму 200 тисяч доларів на користь елітного магазину Gold and Beyond. Слідство стверджує, що на момент здійснення операції на рахунку боксера не було достатньо коштів або кредитного ліміту для покриття зазначеної суми.

У документах зазначено, що Мейвезер нібито отримав майно, знаючи, що чек не буде оплачений при пред'явленні. Саме на цій підставі йому висунуто обвинувачення у крадіжці на суму понад 100 тисяч доларів та шахрайстві.

У разі визнання вини за обома пунктами звинувачення ексбоксеру може загрожувати реальний термін ув'язнення. За законами Невади покарання за шахрайство передбачає від одного до чотирьох років позбавлення волі, а за крадіжку в особливо великому розмірі – від одного до двадцяти років.

Зазначимо, що Мейвезер вважається одним із найбагатших спортсменів в історії. За оцінками Форбс, Флойд заробив понад 915 мільйонів доларів, а загальні кар'єрні доходи боксера перевищують 1 мільярд доларів.

Нагадаємо, що 27 червня Мейвезер має провести показовий поєдинок із кікбоксером Майком Замбідісом в Афінах. Також непереможений боксер планує реванш з Менні Пак'яо та поєдинок з Майком Тайсоном.