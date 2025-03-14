Усик зберіг лідерство в рейтингу P4P

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) зберіг лідерство в оновленому рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

Рейтинг опублікував портал ESPN.

Усик очолив список після першої перемоги над британцем Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі наприкінці травня. У грудні українець вдруге здолав британця

Рейтинг P4P від ESPN

Олександр Усик Наоя Іноуе Теренс Кроуфорд Дмитро Бівол Артур Бетербієв Сауль Канело Альварес Джессі Родрігес Давід Бенавідес Дзунто Накатані Шакур Стівенсон

Рейтинг pound for pound (P4P) — це світовий рейтинг професійних боксерів поза ваговими категоріями. Він складається за принципом порівняння рівнів майстерності бійців. Також оцінюються титули, підкорені дивізіони, рівень суперників, рекорди, резюме.

Напередодні повідомлялося, що WBO вимагає від українського чемпіона захисту титулу в бою з тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером. Світова боксерська організація дала командам Усика та Паркера 30 днів на досягнення домовленостей про проведення поєдинку.

Якщо ж угода не буде укладена, WBO виставить двобій на промоутерські торги. Переможець аукціону здобуде першочергове право організувати івент, а найбільша ставка стане призовим фондом поєдинку.

Раніше промоутер українця Олександр Красюк заявив, що він працює над організацією бою з чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа.