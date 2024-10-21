Дюбуа: Готовий показати світу, що я король надважкої ваги

Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) вірить у свою перемогу в реванші зі земляком Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), а також вважає себе найкращим бійцем хевівейту.

Про це він розповів YouTube-каналу BoxNation.

"У Джошуа в голові занадто багато демонів. Ходить багато розмов, і люди можуть умовити його ще раз зустрітися зі мною, але я не знаю. Якщо говорити про мене, то я готовий битися. Я готовий вийти і показати світу, що я король цього дивізіону", – сказав Дюбуа.

Раніше IBF встановила крайній термін для реваншу Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Чемпіон повинен провести цей бій до 22 квітня.

З Джошуа зняли тимчасову дискваліфікацію після поразки нокаутом, він вже готовий до виходу на ринг.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.